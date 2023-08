Le PSG va dégainer une offre de 70M€, un attaquant arrive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à recruter un attaquant supplémentaire d'ici le 1er septembre, le PSG a clairement accéléré pour le transfert de Randal Kolo Muani. L'international français serait déjà tombé d'accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans. Désormais, les Parisiens cherchent à trouver un terrain d'entente avec l'Eintracht Francfort. Une première offre va partir.

Cet été, le PSG a décidé de massivement renforcer son secteur offensif qui va être totalement remodelé. Ainsi, le club de la capitale a déjà enregistré les arrivées de Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé qui compensent notamment les départs de Lionel Messi, qui s'est engagé avec l'Inter Miami à l'issue de son bail à Paris et de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour près de 90M€. Un montant qui va permettre au PSG de continuer à s'activer sur le mercato. Et cela tombe bien puisque Luis Enrique continue d'attendre des renforts dans le secteur offensif.

Transfert à 100M€ au PSG, un accord est annoncé ! https://t.co/g7IhaI5laO pic.twitter.com/IQ1gpGlbLl — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Kolo Muani d'accord avec le PSG pour un contrat de 5 ans

Dans cette optique, la piste menant à Randal Kolo Muani a repris de l'épaisseur ces dernières heures. En effet, selon les informations de Foot Mercato , l'attaquant de l'Eintracht Francfort est tombé d'accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans. L'international français serait déterminé à l'idée de rejoindre le club parisien et l'aurait fait savoir à ses dirigeants.

Le PSG va envoyer une première offre de 70M€ sans Ekitike