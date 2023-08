C’est officiel, l’OM annonce un accord sur le mercato !

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Marcelino continue de faire des victimes à l'OM. Après Dimitri Payet, Bartug Elmaz et Cengiz Under, c'est au tour de Ruslan Malinovskyi de quitter le navire phocéen. L'OM vient en effet d'officialiser le départ de l'attaquant ukrainien, prêté au Genoa avec une option d'achat.

Six petits mois, un but mémorable contre le PSG et puis s'en va. Arrivé l'hiver dernier sur demande d'Igor Tudor, Ruslan Malinovskyi ne jouera pas pour l'OM cette saison. Le héros du Classique face au PSG en Coupe de France n'entrait pas dans les plans de Marcelino et il vient de trouver un point de chute en Serie A.

Malinovskyi file au Genoa

C'était pressenti depuis quelques jours mais voilà que l'OM est venu mettre fin au suspens. Ruslan Malinovskyi évoluera au Genoa pour la saison à venir. L'attaquant ukrainien retourne en Italie six mois après son départ de Bergame. Fabrizio Romano précise qu'il s'agit d'un prêt avec une option d'achat fixée à 10M€.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗻𝗼𝘃𝘀𝗸𝘆𝗶 👊 L’international 🇺🇦 évoluera cette saison du côté du Genoa 🇮🇹, où il est prêté avec une option d’achat. pic.twitter.com/mW3V4EvnF2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2023

«Bonne chance Ruslan Malinovskyi»