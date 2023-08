PSG : Messi en rajoute une couche sur son transfert

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG depuis la fin de la saison dernière. Pour la presse espagnole, alors qu’il semblait destiné à retrouver le FC Barcelone, Messi confiait début juin avoir décidé de vivre le rêve américain en signant en faveur de l’Inter Miami. Pour la presse locale, l’Argentin a une nouvelle fois vidé son sac.

Jeudi, Lionel Messi donnait sa première conférence de presse en tant que nouveau joueur de l’Inter Miami bien qu’il ait déjà effectué six matchs au cours desquels il a inscrit 9 buts avec la franchise floridienne dont David Beckham en est le co-propriétaire. Après le point presse en question via lequel il a souligné une fois encore ses difficultés d’intégration au PSG, Messi s’est confié à un journal local.

«Une décision familiale. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis très heureux de la décision que nous avons prise»

Pour The Miami Herald, Lionel Messi est revenu sur l’origine de son arrivée à l’Inter Miami. « C'était une décision familiale, avec ma femme et mes enfants. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis très heureux de la décision que nous avons prise, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi pour la façon dont ma famille vit au quotidien. Nous profitons de la ville, qui a été très accueillante. Non seulement à Miami, mais nous avons joué à Dallas l'autre jour, et les gens m'ont accueilli et embrassé, et je suis reconnaissant et heureux de ce moment parce que j'aime jouer ce jeu que j'ai aimé toute ma vie ».

«Le déménagement de Barcelone à Paris a été quelque peu compliqué»