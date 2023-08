Messi lâche une réponse étonnante sur le Ballon d'Or

Amadou Diawara

Vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine, Lionel Messi est le grand favori pour le prochain Ballon d'Or. Alors qu'il a déjà remporté le prix à sept reprises, le vétéran de 36 ans a avoué qu'il n'y accordait plus vraiment d'importance. D'autant qu'il a enfin soulevé le seul trophée qui manquait à son palmarès : le Mondial.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi a réussi à mener son équipe jusqu'à la victoire finale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but face à la France de Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs inscrit un triplé. Désormais, la Pulga compte tous les trophées individuels et collectifs dans sa vitrine.

Messi est favori pour le Ballon d'Or

Champion du monde et meilleur joueur de la compétition, Lionel Messi est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2022-2023 ; même si le PSG est tombé prématurément en Ligue des Champions (battu par le Bayern en huitième de finale). Présent en conférence de presse avec l'Inter Miami ce jeudi, le capitaine et numéro 10 des Hérons s'est livré sur le Ballon d'Or. Et Leo Messi a avoué qu'il ne lui faisait plus vraiment d'effet depuis qu'il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine.

«Depuis la Coupe du monde, je pense beaucoup moins au Ballon d’Or»