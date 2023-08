Mbappé - PSG : Riolo pousse un gros coup de gueule

Alexis Brunet

Bien que Kylian Mbappé soit réintégré au groupe principal du PSG, son avenir fait toujours parler. Le Français pourrait de nouveau jouer avec Paris, mais rien n'indique qu'il va prolonger son contrat. S'il part libre, cela n'embêtera en rien Daniel Riolo. D'après le journaliste français, l'attaquant n'est redevable de rien, sauf marquer des buts.

Face à Toulouse ce samedi, le PSG pourrait bien aligner une attaque très séduisante. En plus de Gonçalo Ramos en pointe, Luis Enrique pourrait titulariser Ousmane Dembélé, et surtout Kylian Mbappé. L'ancien joueur de l'AS Monaco a réintégré le groupe principal, après plusieurs semaines de mises à l'écart, et il pourrait disputer son premier match depuis l'affrontement amical face au Havre, le 21 juillet dernier.

Mbappé est en fin de contrat l'été prochain

La situation contractuelle de Kylian Mbappé inquiète toujours le PSG. Le club de la capitale ne voudrait pas perdre gratuitement son attaquant l'été prochain, il cherche donc à le prolonger. Pour le moment, les deux parties sont loin d'un accord, et l'hypothèse d'un départ libre existe. Paris essaye donc de le faire changer d'avis, en tenant ses promesses faites l'année dernière, notamment avec un recrutement plus français, ou bien le départ de Neymar.

Mbappé : Le PSG tient enfin ses promesses ! https://t.co/QFhBir1ENt pic.twitter.com/1QdWNNUPkD — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« Il est redevable de marquer des buts »