PSG : Mbappé lâche un indice important pour son avenir

Après un été passée avec les indésirables, Kylian Mbappé a été réintégré par le Paris Saint-Germain et rejoue normalement depuis quelques semaines. Pourtant, on ne sait toujours pas ce qui a pu faire changer l’avis de la direction parisienne, puisque l’avenir de Mbappé n’a toujours pas été réglé et le danger d’un départ plane toujours.

Un an après sa prolongation record, Kylian Mbappé s’est à nouveau trouvé au centre de tous les débats. La star française a en effet annoncé au PSG sa volonté de partir libre en juin 2024, ce que son club avait à l’époque décrit comme une véritable catastrophe.

Un retour fracassant

Finalement, tout est rentré dans l’ordre. Après avoir été écarté pour toute la présaison ainsi que pour la 1ere journée de Ligue 1, Mbappé a retrouvé l’équipe première. Toute cette histoire ne semble d’ailleurs pas l’avoir affecté, puisqu’il totalise déjà cinq buts en trois rencontres, avec notamment un doublé face au RC Lens (3-1) et face à l’OL (1-4).

Mbappé ne pense pas à une prolongation pour le moment