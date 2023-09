Après la guerre, le PSG et Mbappé font la paix

Axel Cornic

Les derniers mois ont été très agités pour Kylian Mbappé, qui a été écarté et même poussé vers la sortie par son club, avant d’être réintégré à l’équipe première. Depuis, la star du Paris Saint-Germain joue et marque surtout, avec le calme qui semble être enfin revenu entre lui et sa direction.

Circulez, il n’y a rien à voir. Après l'avoir pointé du doigt, l’avoir écarté de l’équipe et même poussé vers un transfert, le PSG a totalement changé de ton avec Kylian Mbappé. L'été qui vient de s’écouler ne semble en effet avoir laissé aucune trace dans la relation entre l’attaquant français et le club de la capitale.

« Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique »

En témoigne la récente interview accordée au média portugais Record par le président du PSG, qui n’a eu que des éloges pour Mbappé. « Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique » a notamment expliqué Nasser Al Khelaïfi, qui semblait pourtant prêt à tout pour vendre son numéro 7 il y a seulement quelques semaines.

Des relations à nouveau « très positives »