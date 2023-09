Un crack a tout fait pour signer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a frappé très fort sur le mercato en recrutant notamment 12 nouveaux joueurs, dont Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain italien a débarqué libre en provenance de Benfica. Rui Costa, le président du club lisboète, assure que son ancien joueur voulait absolument rejoindre le PSG.

Parmi les joueurs arrivés cet été, le club de la capitale a notamment obtenu la signature de Cher Ndour, qui est arrivé libre en provenance de Benfica.

Rui Costa ne voulait pas forcer Ndour à rester

Présenté comme un grand espoir du football italien, le milieu de terrain est arrivé libre et Rui Costa confirme au micro de Benfica TV que Cher Ndour « voulait aller dans un autre club » et que dans ce cas, on ne peut pas « forcer les joueurs à rester à Benfica ». Le président du club lisboète n'a donc rien pu faire.

Ndour a fait ses débuts avec le PSG

D'ailleurs, Cher Ndour a disputé ses premières minutes en match officiel sous les couleurs du PSG. Contre l'OL dimanche soir (4-1), le milieu de terrain a effectivement remplacé Warren Zaïre-Emery en fin de match.