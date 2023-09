PSG : Mbappé reçoit une surprenante demande sur le mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a cessé d’être annoncé sur le départ cet été. La faute au PSG qui avait publiquement menacé de le placer sur la liste des transferts s’il refusait de revenir sur sa décision de ne pas prolonger son contrat. Finalement, Mbappé est resté sans signer de nouveau bail, pour le plus grand bonheur de Nikola Karabatic.

Par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG profitait de la nomination de Luis Enrique le 5 juillet dernier afin de mettre un coup de pression à Kylian Mbappé. En effet, le comité de direction du Paris Saint-Germain estimait que si son attaquant continuait de refuser de prolonger son bail expirant en juin 2024, il serait vendu avant la fin du mercato.

Sous pression, Mbappé est resté et compte aller au bout de son contrat au PSG

Il n’en a finalement rien été. Et ce, bien que le PSG l’ait poussé à accepter le pont d’or offert par Al-Hilal lors de la deuxième quinzaine de juillet. Kylian Mbappé a eu gain de cause, mais à en croire L’Équipe , le projet de Mbappé serait d’aller au bout de son contrat et de profiter de son futur statut d’agent libre dans l’optique de bien prendre en considération chacune de ses options pour l’avenir avant de trancher.

Karabatic l’annonce et veut que «Mbappé reste à Paris»