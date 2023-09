Après son transfert au PSG, il rêve du Ballon d'Or !

Hugo Chirossel

Parti du FC Nantes il y a un peu plus d’un an pour rejoindre l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a ensuite découvert l’équipe de France, avant d’être transféré au PSG lors du dernier mercato estival. L’attaquant âgé de 24 ans ne cesse de progresser et compte bien continuer sur sa lancée, avec pourquoi pas le Ballon d’Or en ligne de mire.

En un an, tout est allé très vite pour Randal Kolo Muani. À la fin de la saison 2021-2022, l’attaquant aujourd'hui âgé de 24 ans quittait le FC Nantes libre pour s’engager avec l’Eintracht Francfort. En septembre, il honorait sa première sélection avec l’équipe de France, avant d’être sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar.

« On va essayer de travailler pour aller toucher le Ballon d’Or »

Cet été, Randal Kolo Muani a passé une nouvelle étape. Dans les dernières heures du mercato, l’international français (9 sélections) a quitté l’Eintracht Francfort pour rejoindre le PSG, dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€ bonus compris. Désormais, il rêve de remporter un Ballon d’Or.

« Il faut rêver ! »