La nouvelle recrue du PSG annonce du lourd

Randal Kolo Muani espérait rejoindre le PSG cet été. Entré en conflit avec l'Eintracht Francfort, le buteur français a finalement obtenu gain de cause. Le natif de Bondy a rejoint la capitale contre un chèque de 90M€. Après son transfert, l'attaquant a livré ses premières impressions et en a profité pour évoquer ses objectifs.

Randal Kolo Muani ne le cachait pas. Le joueur espérait quitter l'Eintracht Francfort cet été pour rejoindre le PSG. Une détermination, qui a permis au club parisien d'avancer dans ce dossier et de boucler l'opération dans les ultimes instants du mercato. Recruté contre un chèque de 90M€. Kolo Muani a eu du mal à contenir ses émotions, lui le natif de Bondy. Lors d'un entretien accordé à PSG TV ce mercredi, le buteur évoque un rêve de gosse.

Kolo Muani s'enflamme après son transfert

« C'est un club que je supportais quand j’étais petit, et c'est là où j'ai grandi. C'est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d'essayer d'aller le plus loin possible avec le club qu'on aime. Et puis je suis content de voir ce que le coach met en place avec cette nouvelle équipe et ce projet qui m'attire énormément. Maintenant il faut se mettre au boulot ! » a confié Kolo Muani.

Kolo Muani annonce ses objectifs