Le PSG boucle un transfert, Mbappé est aux anges

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Dans le but de « franciser » l’effectif, porté par Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien a bouclé les transferts d’Ousmane Dembélé, de Lucas Hernandez, de Bradley Barcola ou encore de Randal Kolo Muani. De quoi combler Kylian Mbappé qui a formé un lien fort avec les deux attaquants de l’équipe de France.

Kylian Mbappé aurait reçu des garanties de recrutement de la part de la direction du PSG au printemps 2022 au moment de sa prolongation de contrat. Aurélien Tchouaméni, Robert Lewandowski ou encore Bernardo Silva auraient été promis au capitaine de l’équipe de France. Néanmoins, aucun n’est venu, plongeant Mbappé dans une certaine déception.

«Kolo Muani partage les mêmes délires que Mbappé et Dembélé»

Mais cet été, après avoir claqué la porte aux nez de Neymar et de Lionel Messi, le PSG a recruté Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, les deux compères d’attaque de Kylian Mbappé en équipe de France. Un proche du trio s’est confié à L’Équipe en tenant le discours suivant. « Kolo Muani partage les mêmes délires que Mbappé et Dembélé ».

«Tu passes un mois ensemble, quasiment non-stop, forcément tu crées vite des liens»