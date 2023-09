PSG : L’annonce surprise sur le mercato de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été annoncé aux quatre coins du monde cet été. Que ce soit au Real Madrid, à Liverpool, à Chelsea, Manchester United ou encore à Al-Hilal en Arabie saoudite. Néanmoins, Mbappé n’a pas été lié à un club italien comme la Salernitana. L’occasion pour le président du club transalpin d’ironiser sur son mercato et le feuilleton Mbappé.

De par sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat et le rallongeant jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a fait enrager le PSG. Le club parisien avait considérablement investi pour sa prolongation de contrat en 2022 et s’est senti trahi par le joueur au point de le menacer de le vendre.

Kylian Mbappé a été poussé vers la sortie par le PSG

Résultat ? Kylian Mbappé est tout de même resté au PSG et ce, sans y prolonger son bail, faisant de lui un éventuel agent libre à la fin de la saison. Au fil du mercato estival, Kylian Mbappé a été poussé vers la sortie par le PSG et notamment vers Al-Hilal avant que Neymar devienne la signature phare du club saoudien.

«J'aurais bien pris (Kylian) Mbappé, mais nous avons construit une équipe solide»