Une star a recalé le PSG et l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Sergio Ramos a quitté le PSG cet été. Après de longues semaines d’hésitation, le défenseur espagnol a finalement repoussé les avances des clubs de Saudi Pro League et de MLS afin de s’engager avec son club formateur, le Séville FC. Et pourtant, l’ancien capitaine du Real Madrid assure qu’il aurait très bien pu prolonger de deux ans au PSG.

Après deux saisons au PSG, Sergio Ramos n'a finalement pas prolongé son contrat et a décidé de signer au Séville FC où il fait son grand retour 18 ans après son départ. Mais il reconnaît qu'il a eu l'opportunité de prolonger au PSG.

Après son calvaire, un joueur du PSG annonce du lourd https://t.co/0E4Y5wMJV0 pic.twitter.com/04DQSPPJr1 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Sergio Ramos aurait pu prolonger au PSG

« J’ai eu l’opportunité de continuer à Paris, même pendant deux saisons de plus, mais je ne l’ai pas saisie », lance le défenseur espagnol en conférence de presse, avant de justifier son choix.

«Je n’ai jamais été guidé par l’argent»