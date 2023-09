PSG : Il refuse son transfert à cause du salaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps poussé vers la sortie par le PSG cet été étant donné qu'il n'entre pas dans les plans d'avenir, Hugo Ekitike avait notamment la possibilité d'aller se relancer à l'Eintracht Francfort. Mais il semblerait que ce soit la question de son imposant salaire qui ait bloqué le transfert... Explications.

Le PSG s'est fait peur sur le transfert de Randal Kolo Muani dans les dernières heures du mercato estival, et pour cause, Hugo Ekitike refusait de faire le chemin inverse et de signer avec l'Eintracht Francfort ! Le club allemand voulait absolument dénicher son nouveau buteur pour accepter le deal, mais de son côté, l'attaquant du PSG a bien failli tout faire capoter en refusant catégoriquement de rallier Francfort.

« Une proposition trop basse vu sur son salaire »

Laurent Perrin, journaliste du Parisien, a livré les coulisses du feuilleton Ekitike au PSG : « Ekitike a 21 ans et il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique. Il a refusé Francfort car la proposition était beaucoup trop basse par rapport à son salaire actuel », explique-t-il sur cet échec.

« Il ne jouera plus à Paris »