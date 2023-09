Transferts : Il dénonce les exigences XXL du PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas chômé pendant les deux mois réservés au mercato en injectant à la fois du sang neuf tout en dégraissant considérablement l’effectif du nouvel entraîneur Luis Enrique. Georginio Wijnaldum a fait partie des sacrifiés et a été transféré à Al-Ettifaq pour 8M€. Néanmoins, selon Ronald Koeman, le PSG aurait tenté de le vendre à un prix trop important pour certains clubs.

Le PSG a effectué un gros dégraissage à l’intersaison. Outre les têtes d’affiches comme Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, le comité de direction du Paris Saint-Germain s’est également séparé de certains indésirables comme Juan Bernat, Renato Sanches, Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum.

Le PSG a fait son nettoyage de printemps, Wijnaldum est parti à Al-Ettifaq

Prêté pendant toute la saison dernière à la Roma puisqu’il n’entrait déjà plus dans les plans de la direction sportive emmenée par Luis Campos, Georginio Wijnaldum a définitivement quitté le PSG dans les derniers instants du mercato pour retrouver son ancien coéquipier Jordan Henderson et la légende de Liverpool, à savoir Steven Gerrard, à Al-Ettifaq. Le club saoudien a déboursé une offre de transfert comprise entre 8 et 10M€ selon les sources. Mais le sélectionneur des Pays-Bas en la personne de Ronald Koeman a dévoilé que le PSG avait tenté un audacieux coup financier pour Wijnaldum.

Mbappé : Nouveau coup de théâtre, le PSG va adorer https://t.co/WYeXCYPmE2 pic.twitter.com/9pSCHf6aot — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

«Le PSG a demandé une somme que les autres clubs ne voulaient pas ou ne pouvaient pas dépenser»