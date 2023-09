Cristiano Ronaldo lâche un indice sur son avenir !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo semble ne pas en avoir terminé avec le football. Du haut de ses 38 ans, le Portugais se voit bien évoluer au top niveau même une fois qu’il aura franchi la barre des 40 ans. Ce sont les propos qu’il a toujours tenus par le passé et qu’il a récemment réitéré par le biais d’un détecteur de mensonge.

Depuis ses débuts au Sporting Lisbonne et sa signature à 18 ans à Manchester United, Cristiano Ronaldo a toujours connu les sommets. Que ce soit à Manchester United avec les titres nationaux, son premier Ballon d’or et sa première Ligue des champions ou bien au Real Madrid où il a collectionné les trophées collectifs et individuels.

Cristiano Ronaldo s’est relancé à Al-Nassr

Malgré des passages mitigés à la Juventus et surtout à Manchester United pour son acte II avec Manchester United de l’été 2021 à décembre 2022, Cristiano Ronaldo a rebondi à Al-Nassr dans le cadre du développement de l’Arabie saoudite. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Ronaldo compte bien aller plus loin.

Cristiano Ronaldo affirme vouloir jouer après ses 40 ans