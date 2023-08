Cristiano Ronaldo se lâche sur son avenir en Arabie Saoudite

Amadou Diawara

Arrivé en Arabie Saoudite au mois de janvier, Cristiano Ronaldo a vu de nombreuses stars le rejoindre lors de ce mercato estival, et notamment Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Neymar. Interrogé sur son avenir à Al Nassr, CR7 a lâché toutes ses vérités, s'enflammant sur le championnat saoudien.

En guerre avec la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord pour résilier son contrat chez les Red Devils . Une fois libéré, CR7 a surpris tout le monde en s'engageant librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr en Arabie Saoudite au mois de janvier.

Transferts : Il veut le PSG, le verdict de Luis Enrique est tombé ! https://t.co/JwqUF8bBYq pic.twitter.com/6WIVwTiDWi — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

«Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite»

Après Cristiano Ronaldo, de nombreuses stars ont décidé de migrer vers l'Arabie Saoudite lors de ce mercato estival. C'est le cas des Français Karim Benzema et N'Golo Kanté, partis à Al Ittihad, et de Neymar, qui a quitté le PSG pour signer à Al Hilal. Rejoint par des joueurs de classe mondiale en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a fait passer un message fort sur son avenir à Al Nassr. « Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite, le football évolue. Des joueurs de grande qualité arrivent. Comme je l’ai dit il y a quelque temps, cette ligue va être la meilleure au monde. Pas à pas, le chemin se construit. Je suis très heureux qu’ils m’aient bien reçu ici en Arabie saoudite dans tous les stades » , s'est enflammé Cristiano Ronaldo après le carton face à Al Fateh (0-5) ce vendredi.

«Cette ligue va être la meilleure au monde»