Il snobe le PSG et déballe tout sur son transfert

Pierrick Levallet

À la recherche d'un buteur avant de mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG gardait un oeil sur Rasmus Højlund. Mais finalement, l'attaquant de 20 ans a choisi de s'engager à Manchester United lors de ce mercato estival. Le Danois a d'ailleurs avoué avoir eu plusieurs prétendants pour son transfert.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne rejoignent le PSG cet été, la direction parisienne avait multiplié les pistes pour se trouver un nouveau buteur sur le mercato. Les noms de Victor Osimhen et Harry Kane sont régulièrement revenus, tout comme celui de Rasmus Højlund. À 20 ans, l’attaquant danois sortait d’une saison intéressante avec l’Atalanta Bergame (16 buts et 7 passes décisives en 42 matchs).

Le PSG s’est fait doubler pour Højlund

Le PSG voyait ainsi son arrivée d’un bon œil. Mais finalement, Rasmus Højlund a opté pour une autre destination. Le buteur s’est engagé à Manchester United jusqu’en juin 2028. Et il n’a pas manqué de reconnaître que plusieurs prétendants lui faisaient les yeux doux sur le mercato.

«Manchester United a toujours été ma priorité»