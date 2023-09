Mbappé : Le PSG a pris sa décision

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le PSG voudrait toujours boucler sa prolongation. D'ailleurs, le club de la capitale aurait bon espoir de parvenir à ses fins sur ce dossier. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n'auraient pas encore lancé les hostilités pour le renouvellement de bail de Kylian Mbappé.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, à Paris. Toutefois, le numéro 7 parisien a refusé d'activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2024.

PSG : Mbappé dans la tourmente, Deschamps intervient https://t.co/j2ZhFKTUDW pic.twitter.com/ktWHxOPVnB — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Le PSG a bon espoir de prolonger Mbappé

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2024, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi - respectivement conseiller football et président parisiens - voudraient toujours le prolonger. D'ailleurs, les deux hommes auraient bon espoir de réussir leur coup sur ce dossier d'après RMC Sport.

Le PSG n'a pas lancé les hostilités pour Mbappé