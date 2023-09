Le PSG frappe fort sur le mercato, Mbappé jubile

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois été particulièrement actif sur le marché des transferts. Et bien que Luis Campos se soit encore raté pour Bernardo Silva, le conseiller football du PSG aurait fait plaisir à Kylian Mbappé avec deux recrues en particulier selon L’Équipe. L’inclusion de son petit frère Ethan dans l’équipe première le comblerait par ailleurs.

En incluant Xavi Simons qui est revenu du PSV Eindhoven et qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain a enregistré douze recrues au cours du mercato estival. De quoi permettre au PSG d’être compétitif sur tous les tableaux cette saison. Et de par son recrutement, le club de la capitale est au passage parvenu à apporter satisfaction à Kylian Mbappé.

Le PSG recrute en masse et français, ça fait mouche pour Mbappé

Chose que le PSG n’avait pas su faire l’été dernier. Malgré les promesses non tenues des transferts d’Aurélien Tchouaméni, de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski, le Paris Saint-Germain s’est semble-t-il rattrapé à la dernière intersaison. Avec les arrivées de Lucas Hernandez et d’Ousmane Dembélé, le PSG a tapé dans le mille.

Mbappé heureux de retrouver ses amis Dembélé et Hernandez, mais aussi son frère