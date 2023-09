Mbappé - PSG : Son transfert est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato soit fermé, le feuilleton Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2024 avec le PSG. Cependant, les discussions avec le club de la capitale auraient bien démarré et pourraient aboutir à la signature d'un nouveau contrat avec à la clé une clause pour un transfert en 2024.

Quelques jours après la fermeture du mercato, le feuilleton Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en 2024 et un départ libre représenterait une catastrophe pour le club de la capitale sur le plan économique. Par conséquent l'entourage de Kylian Mbappé discuterait avec le PSG pour une prolongation à en croire les informations de Fabrizio Romano.

Il annonce la date du transfert de Mbappé ! https://t.co/1407OvopUA pic.twitter.com/D4O6E2g5XO — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Mbappé vers une prolongation au PSG ?

« Kylian Mbappé - Il est enfin en conversation avec le PSG au sujet d'un nouveau contrat, ce qui n'était pas le cas en juin et juillet. Le camp de Mbappe parle avec le PSG de l'avenir et une prolongation est en cours de discussion, bien que rien ne soit encore achevé », assure le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside .

Une clause pour un transfert en 2024 ?