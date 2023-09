PSG : Le projet du Qatar enfin dévoilé pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est entré dans la dernière année de son contrat bien qu’il ait signé une prolongation au printemps 2022. Certes, l’annonce officielle du PSG faisait savoir que le bail courrait jusqu’en 2025, mais l’ultime année du contrat n’est qu’optionnelle. Mbappé a décidé en juin dernier de ne pas l’activer, obligeant le Paris Saint-Germain à retravailler sur la continuité du Français.

On prend le même et on recommence. Comme ce fut le cas lors de la saison 2021/2022, Kylian Mbappé devrait occuper une bonne partie du marché des transferts une fois encore. La faute à son contrat au PSG qui prendra fin le 30 juin prochain après la décision de Mbappé de ne pas activer la clause convenue entre les deux parties pour lier le France jusqu’en 2025.

Mbappé refuserait de prolonger son contrat

L’Équipe affirme dans ses colonnes du jour que Kylian Mbappé aurait certes accepté de ne pas toucher un centime de sa prime de fidélité comprise entre 60 et 80M€. Néanmoins, ce serait l’ultime cadeau de Mbappé qui prévoirait de se servir de son futur statut d’agent libre afin de prendre la meilleure décision possible pour la suite de sa carrière. Du côté du PSG, on ne jetterait pas l’éponge au sujet d’une éventuelle prolongation.

Le recrutement des Français, l’arrivée de Luis Enrique et la Ligue des champions pour convaincre Mbappé ?