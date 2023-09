Mbappé : Nouveau coup de théâtre, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG malgré les nombreuses rumeurs l'annonçant sur le départ durant tout l'été. Et alors qu'un transfert n'est plus d'actualité pour le moment, le joueur et sa direction auraient entamé des discussions en vue d'une prolongation qui n'est pas encore actée pour le moment.

Au cœur des rumeurs de transfert durant tout l'été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG où il a été réintégré mi-août après avoir été écarté du groupe lors de la reprise de l'entraînement. Et pour cause, l'attaquant français a refusé d'activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. Mais les relations entre les deux parties se sont réchauffées.

PSG : Mbappé dans la tourmente, Deschamps intervient https://t.co/j2ZhFKTUDW pic.twitter.com/ktWHxOPVnB — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Mbappé-PSG, ça discute enfin !

En effet, dans sa chronique pour Caught Offside , Fabrizio Romano assure que les discussions pour une prolongation ont démarré : « Kylian Mbappé - Il est enfin en conversation avec le PSG au sujet d'un nouveau contrat, ce qui n'était pas le cas en juin et juillet. Le camp de Mbappe parle avec le PSG de l'avenir et une prolongation est en cours de discussion, bien que rien ne soit encore achevé ».

Un départ libre évité par le PSG ?

L'objectif du PSG est donc clairement d'éviter un départ libre de Kylian Mbappé à l'issue de la saison quitte à inclure une clause lui permettant d'être transféré vers le Real Madrid en 2024.