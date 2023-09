Luis Enrique débarque au PSG, le vestiaire valide

Pierrick Levallet

Après seulement une saison, Christophe Galtier a été éjecté du PSG. L'entraîneur français a été remplacé par Luis Enrique cet été. Et après des débuts mitigés, le technicien espagnol voit sa méthode commencer à faire effet. Le vestiaire parisien, Lucas Hernandez le premier, valide d'ailleurs l'arrivée de l'ancien du FC Barcelone sur le banc du PSG.

Cet été, le PSG a mené une révolution au sein de son effectif. Le club de la capitale s’est séparé de plusieurs stars comme Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais ce n’est pas tout. La direction parisienne a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique sur le banc du PSG cet été. Les débuts du technicien espagnol ont d’ailleurs été plutôt mitigés avec deux matchs nuls contre Lorient et Toulouse.

PSG : Le projet du Qatar enfin dévoilé pour Mbappé ? https://t.co/y2J2AcolQT pic.twitter.com/KG6BfmBpS5 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

La méthode Luis Enrique fait effet

Mais la méthode de l’ancien entraîneur du FC Barcelone commence à faire effet. Après une victoire contre le RC Lens, le PSG s’est largement imposé face à l’OL ce dimanche (1-4). Luis Enrique est en train de prendre ses marques dans la capitale. Le vestiaire parisien commence d’ailleurs à valider le travail de l’ex-sélectionneur de l’Espagne.

«On est en train de mettre un vrai groupe en place»