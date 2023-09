Viré par le PSG, Galtier secouru par le Qatar ?

Thibault Morlain

Christophe Galtier ne sera donc resté qu'un an comme entraîneur du PSG. N’ayant pas convaincu dans le jeu, l’entraîneur natif de Marseille a été remercié par la direction parisienne, qui a fait venir Luis Enrique pour le remplacer. Et après s’être reposé pendant quelques semaines, Galtier pourrait déjà reprendre du service. C’est au Qatar que son avenir pourrait s’écrire…

Cet été, ça a bougé de partout au PSG, y compris sur le banc de touche. Souhaite repartir sur un nouveau projet, le club de la capitale s’est séparé de Christophe Galtier. Ce dernier était pourtant arrivé il y a un an seulement et avait un contrat jusqu’en 2024. Le fait est que Galtier n’a pas fait l’unanimité tout au long de la saison au PSG et la sanction a fini par tomber avec ce licenciement.

Galtier : Le coup de folie de l’OM ! https://t.co/bYAgDXGlql pic.twitter.com/oCLjjscNvR — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Galtier garde une belle cote après le PSG

Aujourd’hui, Christophe Galtier est donc libre. Et malgré son échec au PSG, il garde encore une belle cote. D’ailleurs, suite à son départ du club de la capitale, son nom a été évoqué un peu partout. Naples, l’OM ou encore plus récemment le FC Nantes ont été annoncés comme des possibles options pour Galtier.

Un avenir au Qatar