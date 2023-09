Neymar tacle le PSG, il se fait recadrer

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neymar et Lionel Messi ont tous les deux quitté le PSG. Alors qu'elle défend désormais les couleurs d'Al Hilal, la star brésilienne a expliqué que la Pulga et elle avaient vécu un enfer au sein du club de la capitale. Interrogé sur la sortie de Neymar, Fabrice Pancrate a tenu à le recadrer.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Neymar a vu Lionel Messi le rejoindre à Paris quatre années plus tard. Toutefois, leur deuxième cohabitation - après celle au FC Barcelone - ne s'est pas passée comme ils auraient pu l'imaginer. Alors que Lionel Messi et lui ont quitté le PSG lors du dernier mercato estival, Neymar a fait passer un terrible message sur leur séjour à Paris.

«Nous avons vécu un enfer»

« Lionel Messi ? J'ai été très heureux de l'année qu'il a passée, mais en même temps très triste aussi, parce qu'il a eu les deux côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi » , a confié Neymar lors d'un entretien accordé à Globo Esporte.

«Neymar ne peut pas employer le mot enfer»