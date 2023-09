Mbappé : La punition du PSG a fait mouche ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas connu un été calme et paisible. De par sa volonté de ne pas activer la clause présente dans son contrat qui l’aurait rallongé jusqu’en juin 2025, l’attaquant français a été publiquement menacé d’une vente par le PSG qui l’a même privé de la tournée asiatique de pré-saison. Une punition qui ne serait pas passée auprès du champion du monde tricolore.

En attestent les étés de 2021 et le printemps de 2022, il y a rarement à présent un moment tranquille pour le PSG dans le cadre du mercato estival. La menace Real Madrid est constante pour le club de la capitale qui n’a cessé de repousser ses avances à la fin du mercato d’été de 2021 et qui a su faire signer une prolongation de contrat à Mbappé en mai 2022 alors qu’il se dirigeait vers un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid.

En colère pour sa non-prolongation de contrat, le PSG a privé Mbappé de tournée de pré-saison

Et alors que l’ultime année du contrat paraphé par Kylian Mbappé n’était qu’optionnelle, le joueur a refusé de l’activer en juin dernier. De quoi déclencher la colère du PSG qui l’a publiquement menacé d’être transféré début juillet si sa position demeurait inchangée. Ce qui était le cas et l’est visiblement toujours. Résultat ? Le PSG l’a retiré du groupe professionnel juste avant le départ de l’équipe entraînée par Luis Enrique en Corée du Sud et au Japon de fin juillet à début août.

Mbappé aurait difficilement supporté la sanction du PSG cet été