Kylian Mbappé à l’origine d’un départ important au PSG ?

Refusant de prolonger au PSG, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres de l’état-major parisien durant quelques semaines. Finalement, le dialogue a repris entre les deux parties, mais de son côté, Luis Campos serait encore dans le collimateur de Nasser Al-Khelaïfi et en aurait conscience, de quoi semer le trouble sur son avenir dans la capitale.

Arrivé l’été dernier en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos a profité de sa proximité avec Kylian Mbappé et son entourage pour prendre la succession de Leonardo. Mais après une saison délicate sur le plan sportif et un premier mercato estival que beaucoup jugent raté, le Portugais est aujourd’hui menacé, et ce malgré un recrutement bien meilleur sur le papier cet été. La faute au nouveau feuilleton Mbappé qui a éclaté.

Le «coup de bluff» du PSG avec Mbappé est dévoilé https://t.co/ZMorl40ch2 pic.twitter.com/KOzQnx8lNp — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« Au coeur de l'été, Campos ne se faisait pas beaucoup d’illusions »

En effet, Luis Campos aurait rapidement été pointé du doigt après le refus de Kylian Mbappé de renouveler son bail prenant fin en juin 2024, et des tensions existeraient avec le président du PSG. « Entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, les relations étaient très tendues au début de l'été, à cause de l'affaire Mbappé que l'un et l'autre avaient très mal gérée. Au coeur de l'été, Campos ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur son avenir. Et puis tous les dossiers se sont dénoués. Et au final le bilan est remarquable », a confié Laurent Perrin dans un chat organisé sur le site du Parisien .

« Il est en grande partie responsable de la non prolongation de Mbappé et Nasser ne l'a pas digéré »