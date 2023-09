Mercato : Neymar prêt à snober une star ?

Thomas Bourseau

Cela fait à présent plusieurs mois qu’il est question de la potentielle nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Cependant, et bien qu’il ait affirmé être prêt à apprendre beaucoup de l’entraîneur du Real Madrid, Neymar a fait une surprenante déclaration. Entre Ancelotti et le sélectionneur intérimaire actuel de la Seleçao Fernando Diniz, son choix se porte sur Diniz.

Neymar a sans doute laissé sa troisième et dernière chance de remporter une Coupe du monde à l’automne dernier au Qatar lorsque le Brésil a été éliminé par la Croatie en 1/4 de finale. Avant le Mondial, le Brésilien avait confié qu’il était possible qu’il ne s’éternise pas encore des années avec la Seleçao , lui qui a soufflé sa 31ème bougie en février. Néanmoins, la star auriverde est encore là et a réagi à une éventuelle nomination de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur.

«Ancelotti ? Il est évident que j'en profiterai beaucoup et que j'absorberai tout»

Pour Globo et dans des propos relayés par AS , Neymar a tenu un discours flatteur au sujet de Carlo Ancelotti. « Si c'est Ancelotti, il sera le bienvenu, c'est un entraîneur de renom qui a tout gagné dans sa carrière. Si j'en ai l'occasion, il est évident que j'en profiterai beaucoup et que j'absorberai tout ce que je peux apprendre d'Ancelotti. Je ne sais pas si aujourd'hui l'équipe nationale peut faire quelque chose de différent de toute son histoire, avoir un entraîneur étranger ou non, mais c'est au président de décider et je suis sûr qu'il prendra la bonne décision ».

Neymar à l'OM, il en rêve ! https://t.co/CQVLu0go5F pic.twitter.com/Qr4iWR9f48 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«L'homme idéal pour l'équipe nationale aujourd'hui serait Fernando Diniz»