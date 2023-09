L’OM annule un départ surprise, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

En fin de mercato, l'OM aurait pu boucler un départ surprise avec celui de Simon Ngapandouetnbu. Mais finalement, le club phocéen a avorté le transfert du portier de 20 ans, qui a ensuite été nommé troisième gardien dans la hiérarchie de Marcelino. Pablo Longoria n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer pourquoi il avait annulé le départ du Camerounais cet été.

Après Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Jordan Amavi et Mattéo Guendouzi, l’OM aurait pu boucler un autre départ, assez inattendu cette fois. Le club phocéen n’était pas loin de se séparer de Simon Ngapandouetnbu, troisième gardien derrière Pau Lopez et Ruben Blanco. Le portier de 20 ans était annoncé vers la sortie en fin de mercato.

L’OM fait une grande annonce pour un transfert surprise https://t.co/ukaNHP2Arw pic.twitter.com/PPhAwrFmOq — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Annoncé sur le départ, Ngapandouetnbu est resté à l'OM

Mais finalement, l’OM a décidé de le conserver. Le Camerounais a été nommé numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de Marcelino et Pablo Longoria n’avait pas l’intention de le laisser partir. Le président de l’OM s’est d’ailleurs expliqué sur le départ avorté de Simon Ngapandouetnbu ce lundi.

«Un prêt ne te garantit rien»