Révolution à l’OM, le boss répond aux critiques

Hugo Chirossel

Encore une fois, beaucoup de choses ont changé à l’OM lors du dernier mercato estival. À commencer par l’entraîneur, Igor Tudor ayant laissé sa place à Marcelino. Si les résultats obtenus en championnat sont satisfaisants pour le moment, le jeu proposé laisse encore à désirer. En conférence de presse, Pablo Longoria a avoué que la transition prenait plus de temps qu’attendu, mais il reste malgré tout confiant pour la suite.

Comme cela avait été le cas à Metz (2-2), l’OM a une nouvelle été tenu échec par une équipe en infériorité numérique vendredi dernier sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Deux matchs nuls à l’extérieur, auxquels on peut ajouter deux victoires à l’Orange Vélodrome, face au Stade de Reims (2-1) et Brest (2-0).

Transferts : Il signe à l’OM et annonce la couleur https://t.co/UfpBjHDSMm pic.twitter.com/0GYXqUEejO — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« Mettre de la structure et de l'ordre dans l'effectif »

Avec huit points en quatre journées et une troisième place au classement de la Ligue 1, à égalité avec le PSG, le début de saison de l’OM reste satisfaisant sur le plan comptable. Cependant, la donne est différente en ce qui concerne le jeu proposé par l’équipe entraînée par Marcelino, qui laisse encore à désirer. Des critiques auxquelles a répondu Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse.

« Ça prend plus de temps que ce qu'on aurait aimé »