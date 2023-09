Après son transfert au PSG, il se fait tacler par son ancien club

Arnaud De Kanel

C'est l'un des feuilletons de la fin de mercato estival. Après plusieurs semaines de discussions, Bradley Barcola a quitté l'OL, son club formateur, pour s'engager avec le PSG. Mais depuis qu'il a quitté le Rhône, les supporters mais aussi les dirigeants lyonnais ne digèrent pas. Santiago Cucci, le président de l'OL, en a rajouté une couche après la rencontre dimanche soir.

L'arrivée de Bradley Barcola au PSG fait couler beaucoup d'encre et presque autant de salive dans le Rhône. Le jeune attaquant, formé au club, est perçu comme un traitre du côté de Lyon. Santiago Cucci, le président de l'OL, n'a pas digéré le départ de Barcola.

Le président de l'OL tacle Barcola

Il l'a fait savoir en zone mixte après la rencontre face au PSG, sans pour autant citer le nouvel attaquant parisien. « On va continuer à travailler, ce n'est pas un projet de six semaines. Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n'est pas pour rester deux ans dans le club », a regretté Santiago Cucci. Le président de l'OL est mécontent.

