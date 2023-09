«Ils ont un c** comme ça !»... Il hallucine totalement pour l'OM

Arnaud De Kanel

Ce samedi, le Stade Rennais et le Stade Brestois se sont affrontés pour le compte de cette quatrième journée de Ligue 1. L'occasion pour Bruno Génésio et Eric Roy d'échanger quelques mots, notamment au sujet de l'OM. Et l'entraineur brestois trouve que le club olympien a eu énormément de chance lorsqu'ils se sont affrontés.

L'OM fait parler même lorsqu'il ne joue pas, la preuve en est. Samedi, alors que le Stade Rennais et le Stade Brestois s'affrontaient, les entraineurs des deux équipes ont évoqué le club phocéen. Et Eric Roy, qui a été battu 2 à 0 par la bande à Marcelino, en a profité pour s'amuser de la réussite marseillaise.

«Ils ont un c** comme ça!»

Le coach du Stade Brestois, passé par l'OM durant sa carrière, n'a pas digéré la défaite de son équipe 2 buts à 0. Interpellé par son homologue Bruno Génésio qui l'a félicité pour la prestation de son équipe au Vélodrome, Eric Roy a alors rétorqué en rigolant : « Alors eux, ils ont un c** comme ça ! Mais c'est optimisé à 200%. » Bruno Génésio trouve également que le début de saison de l'OM est bien payé.

Génésio juge l'OM