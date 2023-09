L’OM sort du silence après cette agression

Hugo Chirossel

Alors que l’OM se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes vendredi en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, une famille supportrice du club marseillais a été agressée dans les tribunes de la Beaujoire lors de la rencontre. Par le biais d’un communiqué, l’Olympique de Marseille, tout comme les Canaris, a condamné ces agissements.

La rencontre opposant le FC Nantes et l’OM vendredi soir à la Beaujoire a été témoin d’un bien triste incident. En effet, une grave agression s’est produite pendant ce match entre les deux équipes. Des parents accompagnés de leur enfant âgé de 6 ans ont été pris à partie par des supporters nantais. Cette famille a notamment été la cible d’insultes et de crachats. Le père a par la suite été victime d’un infarctus dans les tribunes du stade, avant d’en faire un deuxième dans l’ambulance qui l’amenait à l’hôpital. Fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger.

« Le club a déjà eu l'occasion de témoigner son soutien et sa solidarité directement auprès de la famille »

Par le biais d’un communiqué, l’OM a réagi à cette affaire et a condamné cette agression. « L'OM a appris avec consternation l'agression vendredi soir au stade de la Beaujoire d'une famille de supporters bleu et blanc et condamne fermement ces agissements intolérables. Dans l'attente d'une réponse des autorités compétentes, le club a déjà eu l'occasion de témoigner son soutien et sa solidarité directement auprès de la famille », a déclaré l’OM, dans des propos relayés par RMC Sport .

Le FC Nantes condamne également ces violences