Coup dur pour l’OM, il pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du FC Nantes vendredi soir, l’OM n’a réussi à ramener qu’un seul point de la Beaujoire (1-1), en ayant pourtant évolué à 11 contre 10 pendant la majeure partie de la rencontre. Un match nul que Jonathan Clauss avait du mal à comprendre après la rencontre.

Après une victoire face à Brest (2-0) le week-end dernier, l’OM avait l’opportunité d’enchaîner vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes (1-1) Une rencontre qui avait parfaitement débuté. Ismaïla Sarr a ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, avant de provoquer l‘expulsion de Bastien Meupioyu seulement cinq minutes plus tard. Mais c’est justement à partir de ce moment-là que les Canaris se sont réveillés, et que dans le même temps l’OM a perdu de son allant.

Mercato : Il quitte l’OM et vide son sac https://t.co/OYTGtA7CzS pic.twitter.com/Eer9LWt04R — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« On s'est arrêté de jouer. C'est terrible »

« C'est inexplicable de ne pas gagner », a déclaré Jonathan Clauss après la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . « C'est dur. On mène au score, on est en supériorité numérique, on a l'impression de mettre un gros pressing en place... et après on s'est arrêté de jouer. C'est terrible. Je ne comprends pas comment on peut s'arrêter ainsi. On voulait mettre notre jeu en place, faire tourner... Mais il nous a manqué du tranchant, de la créativité. Notre possession est devenue stérile . »

« On répète les mêmes erreurs. Il va falloir vite grandir »