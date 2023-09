OM : L’entraîneur prend une décision, il ne comprend pas

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, l’OM a de nouveau concédé le match nul face à une équipe en infériorité numérique. Après le match face à Metz (2-2), c’est sur la pelouse de Nantes que Marseille a buté (1-1). Une rencontre dans laquelle l’entraîneur marseillais Marcelino n’a effectué qu’un seul changement, ce que ne comprend pas l’ancien joueur Fabien Laurenti.

Malgré deux succès à domicile cette saison, l’OM n’y arrive pas pour le moment lors de ses déplacements. Après deux rencontres disputées à l’extérieur face à des équipes « abordables », le club phocéen n’a obtenu que deux points possibles sur six. Remonté après la rencontre, l’entraîneur olympien Marcelino a surpris plus d’un observateur en effectuant qu’un seul changement face aux Canaris .

À ce sujet, Marcelino déclarait à l’issue de la rencontre : « J’ai eu la sensation qu'on avait une maîtrise absolue du match. C'est pour ça que je n'ai pas fait de changements. Nantes a poussé pour le deuxième but, j'ai laissé les meilleurs joueurs sur le terrain. J'insiste juste sur le temps qu'on a perdu entre l'expulsion et le but nantais... » .

