OM : L’entraîneur fait son mea culpa

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Frustré du résultat nul concédé par l'OM vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes malgré sa bonne prestation d'ensemble et sa supériorité numérique, Marcelino a réagi en conférence de presse. Et l'entraîneur espagnol reconnait que son coaching n'a peut-être pas été à la hauteur sur ce rendez-vous.

L'OM avait idéalement démarré son match vendredi soir contre le FC Nantes, en ouvrant le score dès la 4e minute par le biais d'Ismaïla Sarr et se retrouvant même en supériorité numérique cinq minutes plus tard avec l'expulsion de Meupiyou côté nantais. Mais les hommes de Marcelino ont finalement concédé le match nul (1-1), et l'entraîneur de l'OM n'a procédé qu'à un seul changement de toute la partie.

« Peut-être que j’aurais dû faire des changements »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Marcelino admet son erreur sur le coaching : « Peut-être aurais-je dû faire des changements. Mais mon sentiment était que nous contrôlions totalement le match et jouions majoritairement dans leur moitié de terrain. Nantes s'est bien défendu en seconde période, regroupant de nombreux joueurs en défense. Nous avons eu des occasions pour inscrire ce second but », admet l'entraîneur de l'OM.

« Je suis déçu »