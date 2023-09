«En colère», l’entraîneur de l’OM fait son mea culpa

Hugo Chirossel

En supériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre, l’OM n’a réussi à ramener qu’un point de son déplacement sur la pelouse du FC Nantes vendredi soir (1-1). Un résultat dont n’est forcément pas satisfait Marcelino. L’entraîneur marseillais était en colère contre le jeu produit par son équipe et a semblé pointer du doigt un manque d’envie de son groupe.

C’est l'incompréhension qui régnait dans les rangs de l’OM vendredi soir, après le match nul concédé face au FC Nantes (1-1). Comment, après avoir ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, et en plus avoir évolué en supériorité numérique à partir de la neuvième minute, les joueurs marseillais ont-ils pu ramener seulement un point de la Beaujoire ?

« Je suis en colère contre le jeu produit, contre moi-même »

L’expulsion de Bastien Meupiyou, en position de dernier défenseur, pour une faute sur Ismaïla Sarr, semble avoir totalement endormi l’OM, et dans le même temps a réveillé les Canaris . « Oui, c’est vrai, on s’est arrêtés de jouer, on a cru que le match était fini. Entre la 14e minute et la mi-temps, on n’a pas d’occasion. Je suis en colère contre le jeu produit, contre moi-même, on pouvait faire beaucoup mieux », a déclaré Marcelino en conférence de presse après la rencontre, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Il faut toujours vouloir plus, oui, c’est ce qu’il nous manque »