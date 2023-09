Mercato : Il quitte l’OM et vide son sac

Alexis Brunet

Il y a eu beaucoup de mouvements à l'OM cet été. De nombreux joueurs sont arrivés, et d'autres sont partis. C'est le cas de Ruslan Malinovskyi par exemple, qui a rejoint le Genoa sous la forme d'un prêt. L'Ukrainien est revenu sur les raisons de son départ de Marseille, et le fait que Marcelino ait décidé de l'écarter.

La saison dernière, l'OM se voyait gagner la Coupe de France. Il faut dire que les olympiens avaient réussi à éliminer le principal favori de la compétition, lors des huitièmes de finale, le PSG. Malheureusement lors du tour suivant, les partenaires de Valentin Rongier avaient sombré face au FC Annecy, et ils avaient donc dit adieu à leur rêve de décrocher un trophée. Lors du match face aux Parisiens, un homme avait fait chavirer de bonheur le Vélodrome, Ruslan Malivoskyi.

Un but contre le PSG, le seul fait d'armes de Malinovskyi

On jouait la 57ème minute entre l'OM et le PSG, en huitième de finale de Coupe de France. Le score était d'un but partout, et c'est alors que Ruslan Malinovskyi se décidait à envoyer une lourde frappe, qui ne laissait aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Les Marseillais prenaient alors l'avantage, et ils allaient le garder jusqu'au coup de sifflet final. L'Ukrainien lançait alors parfaitement son histoire avec le club phocéen, mais finalement cela ne fut que le seul fait d'armes de l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame avec l'OM.

Malinovskyi a rejoint le Genoa