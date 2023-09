L'OM boucle sa dernière recrue !

Alexis Brunet

Le dernier jour du mercato va permettre à certains clubs de réaliser d'ultimes opérations. C'est le cas notamment de l'OM, qui veut encore réaliser un mouvement en défense. Sauf revirement de situation, Isaak Touré devrait rejoindre le FC Lorient. Ce ne serait pas dans le cadre d'un transfert, mais plus d'un échange, puisque Bamo Meïté devrait lui faire le chemin inverse.

Il ne reste plus que quelques heures aux clubs français et européens pour finaliser leur effectif pour cette saison. Bien que le temps soit restreint, certaines opérations pourraient tout de même se concrétiser. C'est le cas notamment à l'OM, où un dernier transfert devrait intervenir, avant la fin du mercato. Marseille pourrait accueillir un défenseur central, mais en perdre un aussi.

L'OM va échanger Touré contre Meïté

Depuis plusieurs jours maintenant, l'OM et le FC Lorient sont en discussion au sujet d'un possible transfert. Isaak Touré rejoindrait la Bretagne, et Bamo Meïté s'engagerait lui avec Marseille. D'après les informations de Foot Mercato, le deal va bien aboutir. Le central lorientais va rejoindre le club phocéen, et signer un contrat de cinq ans, alors que le jeune Français va lui faire le chemin inverse. Il était prêté la saison dernière à l'AJ Auxerre.

La dernière recrue selon Longoria