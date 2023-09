En feu sur le mercato, quel est le plus joli coup de l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Pablo Longoria n'a pas chômé sur le mercato afin de renforcer l'effectif de l'OM. Au total, huit nouveaux joueurs sont arrivées, tandis que 11 joueurs sont partis, sans compter les fins de prêts. Par conséquent, l'effectif marseillais a de nouveau été chamboulé à l'intersaison. Mais quel est le plus joli coup du club phocéen cet été.

Cet été, Pablo Longoria a une nouvelle fois brillé dans l'exercice qu'il préfère à savoir le mercato. En effet, le président de l'OM a multiplié les opérations durant le marché des transferts afin de répondre aux exigences de son nouvel entraîneur, à savoir Marcelino. Ainsi, le club phocéen a frappé très fort en enrôlant huit nouveaux joueurs tout en en laissant filer 11 autres, sans compter les trois fins de prêt de Nuno Tavares, Issa Kaboré et Eric Bailly. Au total ce sont donc 22 mouvements qui ont été enregistrés. Mais quelle est la meilleure recrue estivale de l'OM ?

L'OM boucle un dernier transfert https://t.co/aTDTwM4mt7 pic.twitter.com/c30b9elLYO — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Longoria a encore flambé sur le mercato

Le club phocéen avait lancé son mercato en recrutant rapidement Geoffrey Kondogbia. C'est ensuite Renan Lodi qui est venu compenser le départ de Nuno Tavares. Puis l'OM a décidé de renforcer drastiquement son secteur offensif, affaibli par le départ d'Alexis Sanchez. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa sont arrivés à Marseille. Enfin, Pablo Longoria a également décidé de conserver Ruben Blanco en tant que doublure de Pau Lopez tandis que Bamo Meïté débarque en provenance du FC Lorient dans une opération qui a vu Issak Touré faire le chemin inverse.

Marcelino valide le mercato de l'OM