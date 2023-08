L'OM boucle un dernier transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato que ce soit pour les arrivées ou les départs, l'OM prépare une dernière opération. En effet, comme attendu, Isaak Touré va rejoindre le FC Lorient tandis que Bamo Meïté va faire le chemin inverse. L'issue de ce dossier semble désormais imminente. L'occasion pour le club phocéen de clore son mercato à 24 heure de se fermeture.

Ce jeudi, l'OM a présenté sa dernière recrue à savoir le latéral panaméen Amir Murillo. C'est déjà le huitième joueur qui rejoint le club phocéen cet été après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa. Mais ce n'est pas encore terminé. A l'occasion de son passage devant les médias, Pablo Longoria a effectivement assuré que l'OM préparait un dernier coup sur le mercato qui fermera ses portes vendredi à 23h59.

«Je peux confirmer qu'il y a des conversations entre Lorient et l'OM»

En effet, ces derniers jours, le FC Lorient et l'OM négocient pour une opération qui concerne les deux défenseurs Isaak Touré et Bamo Meïté. « Je peux confirmer qu'il y a des conversations entre Lorient et l'OM pour faire cette opération entre Touré et Meité. Ça pourrait être la dernière opération du marché pour l'OM. Après, s'il se passe quelque chose, s'il y a une épidémie... je n'ai pas de boule de cristal ! », confirmait Pablo Longoria. Et cela semble se confirmer.

L'opération Touré-Meïté prend forme