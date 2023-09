Coup dur pour l'OM, le boss refuse de paniquer

Alexis Brunet

L'OM a malheureusement échoué à se qualifier en Ligue des Champions. Le club phocéen devra se contenter de la Ligue Europa. Marseille bataillera face à l'Ajax Amsterdam, Brighton, et l'AEK Athènes. Un groupe très compétitif, mais qui ne fait pas peur à Pablo Longoria. Le président marseillais se veut confiant, même s'il sait que cela ne sera pas facile.

L'OM a un peu de mal en ce début de saison. Les partenaires de Chancel Mbemba ont concédé deux nuls en Ligue 1, contre Metz et Nantes, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Marseille a aussi subi une déconvenue au niveau européen, puisque les hommes de Marcelino se sont fait éliminer de la Ligue des Champions lors du troisième tour préliminaire face au Panathinaïkos. L'OM ne disputera donc que la Ligue Europa.

«Le groupe le plus dur» selon Pablo Longoria

Interrogé par La Provence sur le groupe de Ligue Europa de l'OM, composé de l'Ajax Amsterdam, de Brighton et de l'AEK Athènes, Pablo Longoria a refusé de paniquer. Selon ce dernier, le challenge est excitant, et il se rapproche du niveau de la Ligue des Champions. « Si j'analyse ce groupe, c'est le plus dur, oui. Mais cela montre aussi le niveau et la montée en puissance de cette Ligue Europa. Ce groupe est très relevé, dense, il n'y aura pas de match sans enjeu. Il me rappelle un peu notre groupe de Ligue des champions la saison dernière (Tottenham, Francfort, Sporting), où tout le monde pouvait prendre des points à tout le monde. Chaque petit détail va être très important. Il faudra donc être performant dès le premier jour. Selon moi, les écarts vont être très réduits. »

Longoria se méfie de Brighton