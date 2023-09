Transferts : L’OM frappe fort, le patron annonce du lourd

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM a frappé très fort sur le mercato. Le club phocéen a bouclé neuf arrivées afin de renforcer ses rangs et construire un effectif à l'image de Marcelino, qui vient tout juste d'arriver. Maintenant que le marché des transferts a fermé ses portes, la formation olympienne va pouvoir se concentrer sur ses objectifs de la saison. Et Pablo Longoria avoue viser du lourd pour cet exercice.

L'OM a mis le feu au mercato

Le président de l’OM a misé sur des joueurs qui avaient déjà eu une expérience en Ligue 1 comme Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, mais pas seulement. Renan Lodi, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco, Joaquin Correa, Michael Murillo et Bamo Meïté ont également signé à l’OM cet été. Maintenant que le mercato est terminé, le club phocéen va pouvoir se focaliser sur ses objectifs de la saison. Et Pablo Longoria vise du lourd pour cet exercice.

«J'ai promis d'avoir un effectif compétitif»