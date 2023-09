PSG : Neymar et Messi règlent leurs comptes, le gouvernement Macron répond

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s'est séparé de Lionel Messi et de Neymar. Le premier a signé à l'Inter Miami en MLS, l'autre s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Les deux superstars ont d'ailleurs réglé leurs comptes avec le club de la capitale une fois leur départ acté. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a été invitée à évoquer le sujet.

En fin de contrat en juin dernier, Lionel Messi a quitté le PSG cet été pour rejoindre l’Inter Miami en MLS. Quelques semaines plus tard, c’est Neymar qui faisait ses valises et partait de la capitale. Le Brésilien s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite, où il a signé un contrat en or. Et dans la foulée de son départ, la star de 31 ans a réglé ses comptes.

«Nous avons vécu un enfer»

« Messi ? Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi » a notamment expliqué Neymar au micro de Globo Esporte .

«Je vois ça comme la frustration du champion»