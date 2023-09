Le PSG en grand danger ?

Arnaud De Kanel

Le PSG est fixé pour son avenir européen. Jeudi dernier, à Monaco, s'est tenu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et encore une fois, le club de la capitale n'a pas été verni puisqu'il a hérité du groupe de la mort. La menace d'une élimination prématurée plane au dessus des têtes parisiennes.

Décidément, le PSG est très malchanceux lors des tirages au sort de la Ligue des champions. Et cette fois-ci, il n'a pas fallu attendre les 1/8ème de finale pour voir le club de la capitale hériter d'un gros morceaux. Les hommes de Luis Enrique devront batailler cet automne pour assurer leur avenir dans la plus belle des compétitions européennes et la tâche n'a jamais paru aussi difficile.

Le groupe de la mort pour le PSG

Le PSG a été placé dans le groupe F, le plus relevé de tous sans aucun doute. Si les Parisiens ont été assez chanceux en tirant 'que' le Borussia Dortmund en chapeau 2, ils ont hérité des chapeaux 3 et 4 que tout le monde voulait éviter, à savoir l'AC Milan et Newcastle. La qualification est donc encore très loin d'être assurée.

«C’est difficile»