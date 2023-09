Il vit un calvaire au PSG, Thierry Henry lui passe un coup de fil

Hugo Chirossel

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Hugo Ekitike est finalement resté au PSG, après avoir notamment refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort. Âgé de 21 ans, l’ancien Rémois est donc toujours sélectionnable en équipe de France Espoirs. Présent en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a justement été interrogé sur sa situation et a révélé avoir eu l’opportunité de discuter avec lui.

Hugo Ekitike se retrouve dans une position très délicate au PSG. Arrivé il y a seulement un an en provenance du Stade de Reims, l’attaquant âgé de 21 ans n’entre plus dans les plans du club de la capitale, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Alors que l’on pensait qu’il quitterait le Paris Saint-Germain cet été, l’ancien Rémois est finalement resté. Hugo Ekitike a pourtant eu des prétendants, notamment l’Eintracht Francfort qui voulait en faire le successeur de Randal Kolo Muani.

Thierry Henry a appelé Ekitike

Mais finalement, Hugo Ekitike a refusé de rejoindre le club allemand. Bien qu’il soit toujours un joueur du PSG, difficile de le voir réussir à gratter un peu de temps de jeu au vu de la concurrence aux avant-postes. Une situation compliquée sur laquelle s’est exprimé Thierry Henry ce lundi en conférence de presse. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a appelé Hugo Ekitike, qui à 21 ans est toujours sélectionnable avec les Bleuets .

« Le combat à Paris devant, ça va être terrible »