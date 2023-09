Il signe au PSG et interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, Lucas Hernandez a quitté le Bayern pour rejoindre le PSG. A Paris, l'international français retrouve son capitaine en équipe de France : Kylian Mbappé. Interrogé sur le numéro 7 rouge et bleu, Lucas Hernandez a avoué qu'il faisait tout son possible pour le servir au mieux.

Sous contrat avec le Bayern, Lucas Hernandez a changé de club cet été. En effet, l'international français a quitté Munich pour migrer vers Paris, et ce, en s'engageant en faveur du PSG.

Lucas Hernandez aime servir Kylian Mbappé

En signant au PSG, Lucas Hernandez a retrouvé Kylian Mbappé, son capitaine en équipe de France. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club, le défenseur polyvalent a reconnu qu'il faisait toujours en sorte de jouer avec Kylian Mbappé.

«Quand il vient, je lui donne»