Désillusion pour le PSG, voilà la raison

Benjamin Labrousse

En 2022-2023, le PSG a connu une saison très particulière avec un début exceptionnel. Mais au retour de la Coupe du monde, l’équipe alors dirigée par Christophe Galtier s’est progressivement écroulée avant de remporter le titre de champion de France sans réellement convaincre. Une saison sur laquelle Vitinha est revenu, lui qui faisait alors ses premiers pas à Paris.

Avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs cet été, le PSG a mis en place sa révolution. S’appuyant sur un tout nouveau projet sportif où le collectif et l’équipe sont prioritaires, la formation parisienne menée par l’Espagnol Luis Enrique semble prometteuse et sort d’un succès bien acquis face à l’OL ce dimanche soir (1-4). Le club de la capitale semble ainsi avoir réussi à tourner la page après plusieurs saisons décevantes, marquées notamment par l’incapacité du trio Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi à hisser le PSG sur le toit de l’Europe.

Une saison 2022-2023 compliquée pour le PSG

La saison dernière, le PSG a connu beaucoup de difficultés. Outre les blessures de Neymar et de Kylian Mbappé au mois de février, le club parisien a manqué sa double confrontation en 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Rapidement éliminé en C1, le club de la capitale avait obtenu son 11ème titre de champion de France (record historique dans l’hexagone) dans des conditions délétères. Christophe Galtier avait finalement été licencié afin de laisser la place à Luis Enrique.

« On a manqué de constance »